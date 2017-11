Nieuwe versmarkt in Middelburg biedt werkplek voor Arduincliënten

MIDDELBURG - Biologische boerderij 't Hof Welgelegen uit Middelburg opende twee weken geleden een nieuwe versmarkt. De boerderij nam de kwekerij aan de Langevielesingel in Middelburg in augustus over van zorgorganisatie Arduin. De nieuwe winkel, genaamd versmarkt Overwater, biedt de cliënten van Arduin een werkplek in de winkel en op de boerderij.

Ard van de Kreeke uit Middelburg, eigenaar van 't Hof Welgelegen, wilde de kwekerij graag overnemen. In augustus tekende hij het huurcontract en sindsdien zijn ze druk bezig geweest om hun plannen uit te werken. Op vrijdag 3 november werd de versmarkt dan eindelijk geopend. ,,Op de boerderij hebben wij geen plek voor een winkel. Dit is een mooie plek, middenin de stad. We zijn blij met deze samenwerking met Arduin", vertelt hij.

Quote Iemand die bijvoorbeeld zwaar autistisch is, kan prima zaadjes planten Ard van de Kreeke Versmarkt Overwater biedt ongeveer twintig cliënten van Arduin een werkplek. ,,Eerst hadden de cliënten alleen maar dagbesteding en dat was vooral bezigheidstherapie, maar nu kunnen ze ook echt nuttig werk verrichten. Iemand die bijvoorbeeld zwaar autistisch is, kan prima zaadjes planten. En zo heeft iedereen z'n taak en is iedereen nuttig voor het bedrijf. Ze helpen in de winkel, de kassen en kunnen ook op onze boerderij aan de slag."

Lekker rustig werken

Ralf Dooms heeft een verstandelijke beperking en is een van de cliënten die zijn handen uit de mouwen steekt in de nieuwe versmarkt. ,,Ik help met het opruimen van de winkel, het kassawerk en ik zorg ervoor dat de producten netjes in de schappen staan." Dooms werkt vier dagen in de week in de winkel. ,,Het is wel lekker rustig werken. Alleen afgelopen week niet, want toen had de kassa een storing. Dat was even lastig." Van de Kreeke is erg blij met de samenwerking. ,,Ik vind het heel mooi dat we op deze manier ook een sociale functie hebben."

In de kassen op het terrein worden verschillende groentes en kruiden verbouwd. ,,We focussen ons hier op het zogenaamde Urban Farming. In de stad is beperkte ruimte en daarom proberen we in de kas zoveel mogelijk op elkaar te stapelen. Binnenkort gaan we bijvoorbeeld beginnen met het verbouwen van sla en die gaan we kweken aan een paal, zodat we zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de ruimte."

Wijkfunctie

De versmarkt wil zich op verschillende gebieden onderscheiden van andere winkels. Van de Kreeke: ,,We willen echt een wijkfunctie hebben. Mensen kunnen niet alleen groente en andere spullen hier kopen, ze kunnen ook samen een bakje koffie drinken en de kinderen kunnen spelen in het speeltuintje."

De Middelburger is ambitieus en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. ,,We zijn nu twee weken bezig en het gaat erg goed. We hebben zelfs al een paar vaste klanten. We gaan binnenkort beginnen met de online winkel. Mensen kunnen dan spullen op internet bestellen en wij bezorgen die dan bij ze thuis." De boerderij wil naast de al bestaande GroenteTas beginnen met een Maaltijdtas. ,,Mensen kunnen een abonnement nemen op die tassen en dan kunnen ze er elke week n ophalen."

Vrijdag 1 december vindt om 15.30 uur de officiële openingshandeling plaats door burgemeester Harald Bergmann.