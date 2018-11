Nieuwe tegels zijn wel stroef, ook als het regent

Onderne­mers aangepakt tijdens controle op bedrijven­ter­rein Arnestein in Middelburg

14:51 MIDDELBURG - Tijdens een controle op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg is dinsdag iemand aangehouden om DNA af te staan. Ook zijn 22 bekeuringen voor verkeersovertredingen uitgedeeld, is een zwartwerker gesnapt (wordt gekort op zijn uitkering), zijn gestolen motorblokken in beslag genomen, zijn verkeerde geparkeerde voertuigen weggesleept en zijn diverse overtredingen vastgesteld van de milieuwetgeving.