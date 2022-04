Nieuwe Spar in Vlissingen neemt alle tijd om ‘gasten’ in de watten te leggen

Paasfair in Middelburg: ‘Een beetje afdingen en nu heb ik hem’

MIDDELBURG - Suske en Wiske blijven populair, zo weet Hanneke van ‘t Gilde. Ze staat met haar kraam tijdens de paasdagen op de markt in Middelburg en is tevreden over haar omzet. Ze verkoopt onder andere strips en lp’s en vooral zaterdag had ze een hele goede dag. Bij de lp’s verkoopt ze vooral hardrock en bij de strips wordt toch het meest gegrepen naar Suske en Wiske. In haar kraam staan de albums op nummer zodat haar klanten weten waar ze moeten zijn als ze nog een of meerdere missen.

17 april