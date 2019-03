Nieuwe poging voor vestiging van islamitische basisschool in Vlissingen

De stichting verzoekt de gemeenteraad van Vlissingen nu om de nieuwe school voor bijzonder onderwijs op te nemen in het Plan van Scholen. Binnenkort moet de stichting aantonen dat de school binnen vijf jaar het minimumaantal van 242 leerlingen kan hebben en dat leerlingaantal in elk geval vijftien jaar lang kan behouden. SIPO moet duidelijk maken waar de leerlingen vandaan komen en waar ongeveer in Vlissingen de school komt te staan.

SIPO heeft nu drie scholen onder haar hoede, in Bergen op Zoom, Breda en Tilburg. Dit jaar moet een nieuwe school openen in Roosendaal. De Vlissingse vestiging is volgens directeur Mohamed Talbi een wens van islamitische ouders in Vlissingen.