Nieuwe poging tot oprichting islamitische basisschool in Vlissingen, de eerste in Zeeland

De islamitische scholenkoepel ging in beroep, maar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf Vlissingen gelijk. De afwijzing was terecht. Maar inmiddels is de wetgeving veranderd. Een aanvraag voor het oprichten van een nieuwe school dien je niet langer in bij de gemeente, maar bij het Rijk. De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs is gelijk in de pen geklommen.