Nieuwe omgevingsvergunning nodig voor ‘omgedraaide’ school in Oost-Souburg

Anúna betovert met engelenge­zang

U2-zanger Bono is groot fan van het koor Anúna. Hozier (bekend van de hit Take me to church) maakte een periode onderdeel uit van de groep en al jarenlang trekt het internationaal befaamde koor wereldwijd volle zalen. Genoeg redenen om op 22 december te komen kijken in de Sint Jacobskerk in Vlissingen naar het kerstconcert van Anúna.

15 december