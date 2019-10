Nieuwe Muziek maakte Zeeland spraakmakend

Weg vrij voor zeven hoge windmolens bij Nieuw- en Sint-Joos­land

30 oktober NIEUW- EN SINT-JOOSLAND - De weg is vrij voor zeven hoge nieuwe windmolens aan de einder van Nieuw- en Sint-Joosland. Het Vlissingse college heeft toestemming gegeven voor de bouw van zeven 150 meter hoge turbines in het havengebied van het Sloe. De dorpsvereniging beraadt zich over een reactie.