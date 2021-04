Nieuwe melodieën voor de Vlissingse carillon

Duif vliegt machineka­mer schip binnen en reist als versteke­ling mee naar Vlissingen

22 april VLISSINGEN - Medewerkers van Stichting Dierenwelzijn Walcheren keken woensdag raar op toen ze een melding kregen over een verstekeling in nood. Aan boord van het schip Italian Stream, dat vanuit Panama was afgereisd naar de haven van Vlissingen, was onderweg op zee een duif de machinekamer binnengevlogen.