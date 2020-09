Nieuwe lunchroom in de Scheldestraat wordt plek waar iedereen zich thuisvoelt: ‘Ik ben van het multiculti’

Het is al zeventien jaar geleden dat Türk en haar man de Turkse Bakkerij Imparator openden in de Scheldestraat te Vlissingen. ,,Veel mensen hebben een negatief beeld van de Scheldestraat, maar het is een van de leukste straten”, zegt ze. ,,Er zijn allemaal kleine winkeltjes: mensen komen bij de Syriër hun kruiden halen, bij de Afghaan halen ze vlees en bij mij het brood. Ik weet dat zo’n lunchroom hier wel zal lopen.”

Die lunchroom, in het pand naast de bakkerij, begint al vorm te krijgen. ,,Het laminaat is net gelegd, en die tafels hebben mijn man en ik zelf helemaal geschuurd”, zegt Türk als ze de ruimte laat zien. Het werk is vertraagd vanwege corona, maar Türk hoopt dat de lunchroom eind oktober open kan gaan. Het moet een plek worden om te eten, maar vooral ook een ruimte waar iedereen zich thuis voelt – zowel de jongens die met hun scootertje in de straat rondhangen als de ouderen die in de flats in de buurt wonen.