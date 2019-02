Nieuwe locatie voor City of Dance is niet de enige verrassing die het festival in petto heeft

De nieuwe koers van City of Dance luidt kort samengevat: een nieuwe plek, geen camping meer, maar wel meer sensatie, en een zogenoemde boiler room met de dj in het midden en publiek eromheen. Wat in die boiler room gebeurt, wordt vanaf het festival in juli live uitgezonden op Youtube en Facebook. ,,Zodat je thuis ook een graantje kunt meepikken van wat er op City of Dance gebeurt”, kondigt organisator Martin Priem aan.