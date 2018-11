Nieuwe Lidl Vlissingen trekt veel volk bij opening

Buurtbewo­ners bouwput Middelburg: ‘Parkeren op straat goedkoper dan in privékel­der’

16:15 MIDDELBURG - Omwonenden zijn bang dat hun nieuwe buren in het toekomstige appartementencomplex op de bouwput in Middelburg hun auto’s op straat parkeren. Zij denken dat een parkeervergunning van de gemeente goedkoper zal zijn dan een plek kopen in de parkeerkelder onder de appartementen.