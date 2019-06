Nieuwe Kerkgemeente Middelburg komt voor het eerst na fusie samen in Nieuwe Kerk

Eerder werden al de Oostkerk en de Morgensterkerk verlaten en vorige week was het afscheid van de Hoeksteen en de Hofpleinkerk. Door de samenvoeging telt de Nieuwe Kerkgemeente nu 4500 leden. Die komen voornamelijk uit Middelburg maar ook uit dorpen in de omgeving, Arnemuiden tot Zoutelande.

Op Pinksterzondag vinden daarom oom diverse diensten plaats en tussendoor zijn er samenkomsten in het Hofje Onder de Toren, tegenover de kerk. In het hofje is een diaconaal centrum ingericht, dat de komende tijd nog verder wordt vormgegeven. Daar zijn onder meer bijeenkomsten voor kerkleden en voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting, ook mensen die niet tot de kerk behoren. Bovendien vindt daar de kindernevendienst plaats, en een bijeenkomst tijdens de kerkdienst voor mensen die niet in de kerk of thuis de dienst willen volgen.