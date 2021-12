Nieuwe Kerk kort open voor herdenking bisschop Tutu: ‘Kom een kaarsje opsteken’

,,Het Stadspastoraat staat stil bij het overlijden van aartsbisschop Desmond Tutu. Niet alleen omdat hij geliefd en gewaardeerd was, iemand die symbool stond voor de idealen van de kerk wereldwijd, maar ook omdat hij in 1998 de Four Freedoms Award voor de vrijheid van godsdienst in de Nieuwe Kerk in ontvangst nam. Daags erop was hij de voorganger in een oecumenische kerkdienst daar”, aldus Johan de Koning van het Stadspastoraat.

Eerbetoon aan anonieme helden

Bisschop Desmond Tutu streed tegen de Apartheid in Zuid-Afrika en voor de mensenrechten wereldwijd. In zijn dankwoord voor de toekenning van een Four Freedoms Award noemde hij die medaille ‘een eerbetoon aan de vele anonieme helden en heldinnen van de strijd tegen Apartheid’.

Tijdens de kerkdienst een dag later in de Nieuwe Kerk riep Tutu de internationale gemeenschap op te blijven strijden tegen onrecht in de wereld. Hij benadrukte dat ‘de westerse wereld zijn deuren moet blijven open zetten voor vluchtelingen’.

Kaars aansteken

De Nieuwe Kerk is vrijdag open tussen 10.30 en 12.30 uur voor iedereen die ter nagedachtenis aan Tutu een kaars wil aansteken. Vanwege de coronamaatregelen moeten mensen een mondkapje op in de kerk en naar binnen via de hoofdingang onder de Lange Jan en de kerk verlaten via de uitgang op het pleintje aan de Groenmarkt. Om 13.00 uur vindt bovendien een online gedachtenis plaats, die wordt gestreamd via kerkdienstgemist.nl.