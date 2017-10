Nieuwe kandidaat voor failliet Waterpark Veerse Meer

Over het leven in hospice Middelburg: 'Hier wordt heel intens geleefd'

17:10 MIDDELBURG – Maria van den Brüle is heel tevreden over het hospice in Middelburg. De 85-jarige Middelburgse woont sinds vier weken in het Sint Jans Hospice de Casembroot aan de Nassaulaan en weet maar al te goed dat ze daar zal sterven.