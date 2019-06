Nieuwe horeca-opleiding: geen klaslokaal, maar meteen achter de receptie

Het was een ware vuurdoop: op de eerste dag van haar mbo-opleiding stond Sharon Meedendorp (17) uit Vlissingen achter de receptie van het Badhotel in Domburg. Onder begeleiding natuurlijk, maar toch. ,,Het ging allemaal zo snel. Alles kwam op me af”, blikt Sharon terug. ,,Ik moest gasten te woord staan in het Duits, maar ik had geen idee hoe.”