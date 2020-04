Nieuwe eigenaren voor restaurant Oranjeplaat: ‘We wilden eigenlijk iets kleiners, maar dit voelde goed’

Geen strandbewa­king langs de Walcherse kust om groepsvor­ming te voorkomen

31 maart WESTKAPELLE - Er komt voorlopig helemaal geen strandbewaking langs de Walcherse kust. Normaal gesproken worden de stranden vanaf mei bewaakt. Maar directeur Tim Wouters van de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) zegt dat hij in zijn planning daar nu helemaal geen rekening mee houdt. ,,Als we stranden gaan bewaken, lokt dat mensen en ontstaat er groepsvorming en dat is iets wat we nu absoluut niet willen.”