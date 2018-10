Nieuwe doorsteek naar Eerste Binnenhaven in Vlissingen

Trouwstoet zorgt voor overlast in Vlissingen: 'Optrekken, toeteren en roepend uit het raam hangen'

6 oktober VLISSINGEN - Opnieuw zorgt een trouwstoet voor overlast in Vlissingen. Bewoners van de boulevard en Spuistraat hoorden zaterdagmiddag het getoeter van tientallen auto's. "Iedereen mag feesten, maar dit is gewoon gevaarlijk", zegt omwonende Toon Poppe. Volgens de politie is alles echter rustig verlopen.