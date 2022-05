Nieuwe coalitie Vlissingen wil koers vasthouden en vernieuwen, maar worstelt ook met geldzorgen

Samen kunnen we meer, is de titel van het coalitieakkoord dat vrijdag aan de raad is gepresenteerd. De toekomstvisie voor 2040 moet houvast bieden. De nieuwe coalitie is trots op wat er in de afgelopen jaren al in Vlissingen is bereikt. ‘We horen dat inwoners weer trots zijn op hun stad. En dat horen we niet alleen van hen; ook de bezoekers die er al een paar jaar niet zijn geweest, merken de metamorfose op. Het gaat goed met Vlissingen.’ Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over de toekomst. Stijgende bouwkosten, het lage consumentenvertrouwen, bezuinigingen op het sociale domein door de Rijksoverheid en natuurlijk de voortdurende beperkingen vanuit de Artikel-12 status. ‘Dit is voor ons geen reden tot somberheid. Wel om doordacht te werk te gaan.’