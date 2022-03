Nieuwe coalitie Middelburg houdt deur open voor andere partijen. ‘Gaan beleid niet dichttimmeren’

Geboren of import: ‘Het leven in Oostkapel­le is zoveel rijker’

OOSTKAPELLE - De beste keus ooit was om in Oostkapelle te gaan wonen. Zo luidt een van de vele reacties op Facebook op een vraag van een inwoner van Amersfoort. Deze Erik Lozeman viert al zo’n twaalf jaar vakantie in Oostkapelle en wil verhuizen omdat het in en om zijn woonplaats nu veel te druk is en het gezin op zoek is naar rust en natuur. Op de Facebookpagina ‘Inwoners van Oostkapelle’ vraagt hij wat ze ervan vinden als ‘mensen van buitenaf’ willen verhuizen naar ‘jullie schitterende dorp’.

