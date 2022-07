Nieuwe burgemeester Veere hoeft geen bestuurlijke ervaring te hebben

De wethouders hadden liever gezien dat in de profielschets staat dat Veere iemand zoekt die bestuurlijke ervaring heeft. De fractievoorzitters kiezen er echter bewust voor om aan te geven dat zij of hij ‘bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft’. Wel willen ze dat zij of hij beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Ook blijkt duidelijk dat er voorkeur uitgaat naar een vrouw. In de profielschets staat: ‘Het gaat om de beste kandidaat. Toch zou het mooi zijn als er een vrouw in het college komt’. Dat is niet zo vreemd. Uit een online-raadpleging onder de inwoners bleek onlangs al dat zij een lichte voorkeur hebben voor een vrouw. Het huidige college van burgemeester en wethouders bestaat nu uit alleen maar mannen. De fractievoorzitters willen wel dat de nieuwe burgemeester snel in de gemeente komt wonen en zeker twaalf jaar blijft.

Ook willen ze dat zij, of hij, midden in de samenleving staat en zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk is voor iedereen. Ook is ze 24 uur per dag de ambassadeur van de gemeente. De gemeenteraad bespreekt donderdag de profielschets van de nieuwe burgemeester. Commissaris van de koning Han Polman komt daarvoor naar het gemeentehuis in Domburg en het is de bedoeling dat de vacature op 11 juli wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de site van de gemeente. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester in de eerste maanden van 2023 kunnen worden benoemd als er goede kandidaten solliciteren naar deze functie.