Nieuwbouwlocatie voor stadsbeheer Vlissingen langs A58 wordt bijna vijf miljoen duurder

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond in met een raadsvoorstel om extra geld uit te trekken. Dat was volgens het college nodig omdat de bouwkosten flink zijn gestegen, maar ook omdat er veel te weinig is begroot. Zo is ook gebleken uit een second opinion. Het college wijdt dat aan een doorgeschoten streven naar soberheid vanwege de Artikel-12 status die Vlissingen nog altijd met zich meedraagt. Daar bovenop komt ook nog dat de grond op het bedrijventerrein te slap is gebleken om direct op te kunnen bouwen. Dat betekent dat er extra kosten gemaakt moeten worden voor grondverbetering. Tot slot wordt ook 10 procent extra ingecalculeerd vanwege de onvoorspelbaarheid van de markt.