Nieuw zeekadetkorps Veere haalt opleidingsschip Lacomblé naar Zeeland

De ruim zestig jaar oude, houten mijnenveger van de Koninklijke Marine was jarenlang in gebruik bij het korps in Den Helder. Toen zij er vanaf wilden, zag commandant Ruud Willems zijn kans schoon om het Zeekadetkorps in Zeeland nieuw leven in te blazen. De voorbereidingen duurden ruim een half jaar, maar zondag was het eindelijk zover. Trots als een pauw manoeuvreerde Willems met hulp van zeekadetten uit Den Helder en Vlissingen naar de voorlopige eindbestemming aan de Veerse Dam. Voorlopig, want die plek is niet ideaal. Er is daar namelijk geen stroom en dat heeft de Lacomblé wel nodig om zichzelf tegen vocht te kunnen beschermen.