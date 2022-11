Nieuw stuk Zeeuwse Komedie speelt zich af aan de Zeeuwse kust en in Thailand

De Potvis is een tragikomedie over twee zussen en hun moeder, die worden geconfronteerd met de beperkte houdbaarheid van hun vertrouwde bestaan. De zusjes Mia en Roos verschillen ontzettend van elkaar. ,,Tussen de zussen is een constant spanningsveld”, vertelt Marike Kerklaan, die de rol van Mia op zich neemt. ,,Roos zit in Thailand en heeft het helemaal gemaakt. Mia is huismoeder en houdt heel de boel bij elkaar, ze is constant op zoek naar bevestiging. In mijn rol ben ik voortdurend aan het moederen over mijn moeder. Wil je niet liggen? Wil je eten? Wil je koffie? Roos zegt op een gegeven moment: ‘Niemand vraagt van je om zoveel te zorgen voor een ander, doe het dan gewoon niet.’”