Nieuw onderzoek naar dood 26-jarige Abdillahi in Vlissingen

Volgens officier van justitie Gunnar van der Hofstede kwam hij door geweld om het leven. De Vlissingers A.M.M (35) en F.A.M. (33) zijn volgens hem daaraan schuldig. Woensdag stond de rechtszaak tegen hen gepland maar de raadsman van M., Ruud van Boom, vindt dat er een andere forensisch patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog eens heel goed naar het onderzoek moet kijken.



Hij betwijfelt of er sprake is van moord of doodslag. Tijdens een uitvoerig betoog bracht hij twee andere scenario’s naar voren. ,,Abdillahi is overleden als gevolg van een te heftige reanimatie of omdat hij zichzelf verwondde.” Volgens hem staat vast dat een van de verdachten het slachtoffer probeerde te reanimeren. ,,Omdat Abdillahi zwaar verslaafd was aan de drank, had hij mogelijk hele zwakke boten. Dan kunnen breuken in het borstbeen en het gezicht ontstaan als iemand probeert te reanimeren.”