Nieuw hotel Westkapelle bijna helemaal verkocht

update Drie vermiste jongens in Middelburg na tien uur terecht

26 januari MIDDELBURG - Drie jongens in de leeftijd van 10 tot 13 jaar zijn zaterdag tien uur vermist geweest in Middelburg. De jongens waren sinds 13.00 uur niet meer gezien. Burgernet stuurde rond 22.10 uur een oproep om uit te kijken naar de kinderen en 112 te bellen als ze gezien werden. Rond 22.40 uur kwam het bericht dat ze in goede gezondheid zijn aangetroffen.