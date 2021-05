Nieuw hoofdstuk in slepend dossier Trekdijk: architecten uit de gratie na kritiek op hun plannen

Jermaylon maakt zich zorgen over de natuur. ‘Dus natuurlijk raap ik zwerfafval op’

21 mei MIDDELBURG - Natuurlijk raapt Jermaylon op straat afval op en gooit hij het in een prullenbak. ,,Dat is toch goed voor de natuur.” Dat doet hij onder schooltijd, want zijn school de Leeuwenburch doet mee aan het project Schoon belonen. ,,Maar ook als ik vrij ben hoor.”