Nieuw: Hanging Coffee Concerten in Koffiepand. ‘Doneer koffie in ruil voor een concert’

Tijdelijk weer koffie verkrijg­baar op station Middelburg, maar onenigheid over renovatie­plan­nen duurt voort

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer het station van Middelburg een opknapbeurt krijgt. Om reizigers die nog snel een bak koffie of snack willen scoren voor ze de trein in stappen tegemoet te komen, is een tijdelijke horecavoorziening neergezet.

30 december