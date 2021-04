Nieuw gezondheidscentrum aan de rand van Middelburg: 'dit is de toekomst van de zorg’

Iin en om het gezondheidscentrum aan de Kroonveldweg in Middelburg wordt nog flink gewerkt. Overal verfblikken, kitspuiten, snoeren en houten planken. Maar duidelijk is wel dat de toekomstige huurders, die er vanaf eind april gaandeweg hun intrek in nemen, in een licht en ruim opgezet gebouw aan de slag kunnen. Eén centrum voor Middelburgse huisartsen, spoedeisende hulp (HAP), apotheek, fysiotherapie, verloskundigen en thuiszorgorganisaties. Drie toekomstige huurders, huisartsen Christine Greeven en Pieter Jan Bruynzeel en HAP-manager Nicole le Duc lopen er donderdag, samen met opdrachtgever en eigenaar Maurice Thomas, rond als kinderen in een snoepwinkel. Enthousiast over 'warm chestnut’ op de vloeren’, de patio, de vide die de eerste verdieping verbindt met de begane grond, de lichtinval door de vele grote ramen en de ruimte. ,,Hier zou je mooi een bedrijfsfeestje kunnen geven’’, grapt Le Duc als ze de 100 vierkante meter grote, en nu nog lege, oefenruimte voor fysiotherapie bekijkt.