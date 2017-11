Nieuw Fletcher Hotel aan Veerse Meer

Het nieuwe hotel staat op de plaats waar tot twee jaar geleden Badhotel Veerse Meer stond. Dat leegstaande pand brandde op de avond van 8 november 2015 volledig uit. Hoogstwaarschijnlijk door brandstichting. De restanten van dat oude hotel werden gesloopt en de Flechtergroep kreeg de kans om daar een nieuw hotel neer te zetten.

Het nieuwe hotel telt 51 kamers waarvan drie minder-validekamers en twaalf kamers met een verbindingsdeur, zodat gezinnen en families in elkaar kamers kunnen. Ook is er een fitnessruimte, zijn er meerdere vergaderzalen, twee terrassen, een restaurant en een eigen jachthaven. Het hotel is ook een officiële trouwlocatie.

Bezoekers kregen zaterdagmiddag de kans om het nieuwe 4-sterren hotel te bezichtigen. Ze konden rondvaren in een sloep over het Veerse Meer of genieten van de muziek van een dj. Aan de kinderen was ook gedacht. Die konden zich onder andere laten schminken of zich op een andere manier laten vermaken.