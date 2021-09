Nieuw- en Sint Joosland viert weer zomerfeest: ‘t is echt een jaarlijkse reünie van purikken’

Agrarisch kinderdag­ver­blijf Maneblus­ser­tjes opent deuren in kaasboerde­rij Schellach: ‘O, mag ik de koe aaien’

4 september MIDDELBURG - Buitenbedjes, koeien, een moestuin en een eigen dierenweitje. De kindjes die straks in het nieuwe agrarisch kinderdagverblijf bij kaasboerderij Schellach zitten, mogen vies worden. In het veld, de stal of in de modderkeuken.