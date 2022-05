Nieuw college Vlissingen is rond, al is niet iedereen te spreken over ‘college van verliezers’

Winnende partijen POV en PvdA (beide 1 zetel winst) belanden opnieuw in de oppositie. Ruud Kleefman van de POV noemde het nieuwe college er een van verliezers omdat die partijen behalve de PSR allemaal stemmen verloren. Kleefman vindt dat de nieuwe coalitie gekunsteld is samengesteld door te kijken naar poppetjes in plaats van inhoud.

Metropool Souburg

Kris van Wezel (50Plus) was niet te spreken over het akkoord. Hij vindt dat er, onder invloed van de PSR, te veel aandacht uitgaat naar de problemen in ‘metropool’ Souburg. ,,Het is een wijk, of moet ik zeggen kern binnen Vlissingen. De andere partijen hebben overduidelijk liggen slapen toen dit akkoord geschreven werd.”