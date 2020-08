Nieuw Cityhotel zit direct vol. ‘Maar de gasten boeken laat’

Het hotel zit in het voormalige Scoopgebouw en is ruim drie weken in gebruik. Eva (30). ,,Vanaf de eerste dag zitten we vol. Alle kamers 53 kamers bezet.” Dat hadden ze niet verwacht toen ze tijdens de verbouwing geconfronteerd werden met de coronacrisis. Bennie (34): ,,We waren toen wel heel blij dat we nog niet open waren.” Het bood hen de gelegenheid de bedrijfsvoering van het hotel bij te stellen. ,,Bijvoorbeeld geen ontbijtbuffet meer en gratis roomservice.” Ook moeten de gasten die willen ontbijten een tijdstip afspreken. ,,In onze oorspronkelijk plannen gingen we uit van meer dan tachtig gasten die tegelijk konden ontbijten in één zaal. Dat zijn er nu 36 geworden. Gasten kunnen dus niet zomaar aanschuiven.” Ze hebben noodgedwongen ook de bibliotheek en een van de vergaderruimten veranderd in plaatsen waar de gasten ’s morgens kunnen eten.