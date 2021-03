Nieuw azc is bespreekbaar voor LPM, maar: ‘Waarom weten inwoners en gemeenteraad nog van niks?’

MIDDELBURG - Een nieuw azc in Middelburg? Alles is bespreekbaar voor de Lokale Partij Middelburg. ,,Maar niet voordat er voldoende overleg is geweest met onze inwoners”, waarschuwt fractievoorzitter Piet Kraan. En met de gemeenteraad. ,,Het ene azc is immers het andere niet, de ene vluchtelingenstroom de andere niet, de ene locatie is de andere niet.”