Niet nog eens zo'n Oud en Nieuw: Bloemenbuurt Vlissingen wil maatregelen zien

,,Er zijn nog steeds problemen met hard rijdende scooters op de stoep, overlast van hangjongeren en openlijk, schaamteloos dealen op straat waar en wanneer het ze uitkomt", vertelde wijkbewoonster Priscilla Kuijpers de gemeenteraad onlangs. Zij is niet bang om zich uit te spreken. Een tweede inspreekster wilde op het laatste moment toch niet in de raadsvergadering spreken, bang voor problemen met 'de jongens'.

,,Er gaan verhalen rond in de wijk over bedreigingen", beamen Hannie de Pooter en Purcy Olijfveld van de Wijkraad Middenstad. Maar hoe serieus dat is en of het om meerdere mensen gaat, weet de wijkraad ook niet. De Pooter: ,,Iedereen praat elkaar na. Wellicht gaat het maar om één bedreiging. Je weet het niet." Het tekent de vrees onder de bewoners, stelt Priscilla. ,,Wat wij op straat zien, klopt niet met wat we horen van de gemeente. Volgens de berichten vanuit de gemeente is alles onder controle en wordt hard gewerkt aan een aanpak.''

'Wij zijn hier de baas'

Is ook zo, maar achter de schermen, weten de wijkraad- en wijktafelleden. Maar mensen hebben behoefte aan tastbare zaken. Die kettingen langs de stoepen, die auto's en scooters weren, die zeggen ook: wij laten niet meer zomaar alles gebeuren. Priscilla: ,,Ik weet dat een paar van die jongens zeggen 'wij zijn hier de baas' en die voelen dat ook echt zo. Ze lachen de politie uit. Als zij rondklooien en er is op dat moment geen motoragent beschikbaar, komen ze er mee weg ook. Niemand houdt ze tegen."

Daarom moeten die schotten halverwege de brandgangen in de wijk er snel komen. Niet enkel voor Oud en Nieuw, vind de wijkraad. Die afsluitingen komen er in elk geval tijdelijk, vertelt beleidsmedewerker Veiligheid van de gemeente, Gertjan Bommeljé. ,,Ik heb daar net overleg over gehad met woningcorporatie L'Escaut. Vóór half december zijn er een aantal maatregelen gedaan. In januari vragen we de bewoners hoe de afsluitingen werken en of die moeten blijven."

Jeugdsoos

Na de onlusten die vorige jaarwisseling uitbraken op een paar plaatsen in de wijk zijn er dingen goed opgepakt, vindt ook Priscilla Kuiper. ,,Er moeten meer dingen te doen zijn voor de jongeren in de wijk. Er is de jeugdsoos in de kantine bij handbalvereniging Olympus en dat werkt goed. Die wordt zelfs te klein." Er wordt gesproken met VC Vlissingen over een tweede soos in die kantine voor jongeren tot dertien jaar, bevestigt Ted Nijssen van Roat. De oudere jongeren blijven voorlopig bij Olympus.