Niet iedereen durft ’s avonds nog over straat in Dauwendaele, maar politie ziet geen verband tussen incidenten

Een bewoonster van de Meanderlaan woont al tientallen jaren in de wijk Dauwendaele, vertelt ze. ,,Ik kwam hier terecht op mijn twaalfde, samen met mijn ouders. Ik heb hier altijd met veel plezier gewoond en nog, maar sinds 2018 is de buurt snel achteruit gegaan. Vroeger was het niet nodig om de deur op slot te doen, nu wel. Veilig voel ik mij er niet meer.”

Dit weekend werd in het portiekje van een woning aan de Kriekenhof brand gesticht terwijl de bewoonster nog op de bank zat om een film te kijken. Een week daarvoor was het ook al raak toen een leegstaande woning aan de Wijdaustraat volledig uitbrandde. Buurtbewoners meldden toen bij de politie dat ze kort daarvoor een paar mensen hadden zien weglopen. Politiewoordvoerder Alwin Don gaat er vanuit dat het in beide gevallen om baldadigheid van jongeren gaat, waarbij de daders zich de mogelijke gevolgen van hun daad niet goed gerealiseerd hebben. Wie zij zijn en of ze al dan niet verantwoordelijk zijn voor één of beide branden, wordt nog onderzocht.