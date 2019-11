Niemand in Middelburg wil roetveegpiet zijn; hulp van studenten UCR ingeroepen

Maar nu is het probleem dat de organisatie niet genoeg vrijwilligers kan vinden om voor roetveegpiet te spelen. Daarom is ze nu binnen de UCR dringend op zoek gegaan naar vrijwilligers. Met de zin ‘ It is the ultimate chance to dive into this cute part of Dutch culture ’ worden studenten van de UCR aangemoedigd om zaterdag tijdens de intocht van Sinterklaas voor roetveegpiet te spelen.

In de oproep aan hen valt te lezen: ‘So do you want to spend a day jumping around and giving candy next to Sinterklaas or do you want to contribute to a more inclusive and festive Sinterklaas, sign up’.