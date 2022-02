Niels uit Koudekerke wil jonge drummers de kneepjes van het zwaardere metalwerk bijbrengen

Eigenlijk was Niels (22) tot zijn zestiende helemaal nergens in geïnteresseerd. Tot ergernis van zijn ouders, die vonden dat hij nodig een hobby moest zoeken. Een liefde voor metal had hij altijd wel, dat werd er met de paplepel ingegoten bij de familie Rasenberg. En dus besloot hij op drumles te gaan. ,,Ik was er laat bij, maar al snel bleek dat ik er echt aanleg voor heb. In drie, vier jaar tijd had ik mij al zo ver ontwikkeld dat ik besloot auditie te doen bij de Metalfactory in Eindhoven. Ik was super zenuwachtig, maar tot mijn grote verbazing werd ik aangenomen.”