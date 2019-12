Niels (15) uit Middelburg creëert zijn eigen sambalbonbon

Drukte op het Sneeuwbal in Vlissingen, maar het was voor het laatst

29 december VLISSINGEN - Het Sneeuwbal sloot zondag de december-feestmaand Vlissingen Wonderstad af. De feesttent op de Kleine markt was drie dagen lang goed bezet met muziek en bezoekers van jong tot oud, van de jongste band van Zeeland, The Travelling Trashcans (10-13 jaar) tot afsluiter zondag The Sixties Revolution Live Show.