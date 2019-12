Niek Peters wil achterhalen wie de Duitse soldaat in de mini-onderzeeër Biber was

Voorronde NK biertappen in Sint Jansteen is als de Formule 1

10 december SINT JANSTEEN - Als je twintig jaar een café hebt, wil dat nog niet altijd zeggen dat je een mooie pint bier kunt tappen. Daniella de Kind (50) van café Lazarus in Sint Jansteen gooide dinsdag in haar eigen kroeg alles in de strijd bij de voorronde van het NK biertappen, net als negentien andere toptappers uit Zeeland gingen voor een landelijke finaleplaats. Die is voor Prosper Minnaert van eetcafé Desafinado in Middelburg.