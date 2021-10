Niek droomt over maritiem ‘Sail-evenement’ in 2024 in en om havens Vlissingen

Damen werkt aan zelfvarend pontje, de Binnenha­ven van Vlissingen is de ideale proefvij­ver

7 oktober VLISSINGEN - De Vlissingse Binnenhaven ligt bijna bij Damen voor de deur en in de achtertuin van de HZ. Dat het er ook nog lekker druk is, maakt het tot een ideale proefvijver voor een zelfvarend schip. ,,Ik verwacht dat we volgend jaar zomer wel de eerste testvaart kunnen maken”, zegt projectleider Jochem Nonhebel van Damen Naval.