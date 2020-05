VROUWENPOLDER - Het nestje met vier eitjes van de bontbekplevier op het strand bij Oranjezon is verdwenen. Het is afgelopen zondag tijdens springvloed weggespoeld, aldus een enigszins aangeslagen Jos Boot van de Vogelwerkgroep Walcheren.

Samen met andere vrijwilligers en medewerkers van Het Zeeuwse Landschap hoopte Boot dat voor het eerst in zeker tien jaar het zou lukken dat een nest van deze bedreigde vogelsoort uit zou komen. Speciaal ter bescherming hadden ze twee weken terug een kooi over het nest gezet zodat het moeilijker was voor rovers de eieren te stelen. Kraaien, meeuwen en vossen hebben het namelijk voorzien op de eieren van de bontbekplevier die broedt op het strand.

Quote Het nest lag best hoog op het strand, maar niet hoog genoeg voor een spring­vloed. Als het twee meter verder had gelegen, had het het gered Jos Boot, Vogelwerkgroep Walcheren

Weggespoeld in zee

Maandag ging Jos Boot samen met een andere vrijwilliger van de Vogelwerkgroep Walcheren het nest inspecteren. Want elk moment konden de eieren uitkomen. Tot hun teleurstelling zagen ze eieren noch een nest.

Uit beelden van een bewakingscamera blijkt dat het zondagmiddag weggespoeld is toen de vloed zeer hoog kwam. Boot: ,,Het lag best hoog op het strand, maar niet hoog genoeg voor een springvloed. Als het twee meter verder had gelegen, had het het gered.” Ook twee andere nesten van de bontbekplevier bij Oranjezon zijn leeg. ,,De waren niet beschermd met een kooi. Binnen een paar dagen waren de eieren al geroofd. Vermoedelijk door grote vogels als kraaien of meeuwen.”

Doorzetters