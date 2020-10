Nest van Aziatische hoornaar gevonden bij Ritthem

Aziatische hoornaars, die iets kleiner zijn dan de Europese hoornaars, maken grote nesten in bomen. Die zijn vaak 40 tot 70 centimeter in doorsnede. De eerste keer dat het dier in Nederland werd aangetroffen, was drie jaar geleden in Dreischor. Sindsdien wordt in ons land een klein aantal keer per jaar een nest verwijderd.