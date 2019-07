Nehalennia verbiedt mobieltjes op locatie Kruisweg in Middelburg

MIDDELBURG - Na het Calvijn College doet ook stedelijke scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg de mobiele telefoon in de ban. Op de locatie Kruisweg (vmbo en mavo) mag het mobieltje vanaf het nieuwe schooljaar niet meer mee de klas in.

Ook in de gangen en toiletruimten zijn smartphones taboe. In de kantine, in de hal op de begane grond en op het schoolplein mogen mobieltjes wel worden gebruikt. Voor de leerlingen naar hun lessen gaan, moeten zij hun telefoons opbergen in hun kluisjes.

Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt straf. Bij de eerste en tweede overtreding moet de mobiel voor de rest van de dag worden ingeleverd bij de teamleider. Bij de derde overtreding wordt een van de ouders/verzorgers gevraagd om de telefoon op school op te halen. Dat stelt de school in staat om met ouders/verzorgers te overleggen.

Focus op de lesstof

Nehalennia laat op haar website weten ‘dat het belangrijk is dat tijdens de les iedereen is gefocust op de lesstof.’ Ondanks dat Nehalennia op de locatie Kruisweg nu al de regel hanteert dat de telefoon in de tas moet blijven, merken de docenten dat de leerlingen nog snel zijn afgeleid wanneer ze een berichtje ontvangen of wachten op reacties.

De aangescherpte regels moeten er ook toe leiden dat er weer meer persoonlijk contact ontstaat met vrienden en vriendinnen. Daarnaast wil Nehalennia zo haar steentje bijdragen in de strijd tegen smartphone-verslaving. De mentoren gaan over deze vorm van verslaving in gesprek met de leerlingen. Ook bespreken zij hoe het is om minder bereikbaar te zijn.