Negatief zwemadvies voor Oranjeplaat Badstrand: dode vissen in het water

Eerder deze week kwam de provincie al met een negatief zwemadvies voor het Schotsman Badstrand aan de Campensweg bij Kamperland. Ook daar werden dode vissen in het water gezien. Rijkwaterstaat heeft die zoveel mogelijk opgeruimd en ook is er extra onderzoek naar de waterkwaliteit gedaan. Gebleken is dat alleen de waterkwaliteit in de Noordwesthoek van het Veerse Meer niet goed is. Dat is ten noorden van de trailerhelling bij de Schotsman. Het water bij de waterskibaan en alles ten zuiden daarvan voldoet aan de normen die gesteld worden aan zwemwater. De RUD Zeeland zal bij Oranjeplaat Badstrand een waarschuwingsbord plaatsen.