Nederland moet alle Afghaanse medewerkers opnemen

ZOMERRUBRIEK Jesse uit Middelburg gebruikt zijn sleurhut als surrogaat­wo­ning voor zijn twee kinderen

11 augustus Derk (9) en Sofie (6) uit Middelburg wonen vrijwel permanent bij hun moeder. Maar als het mooi weer is, haalt vader Jesse de Vries (42) zijn caravan van stal voor een weekend aan het Veerse Meer. ,,En dan is alles even als vanouds.”