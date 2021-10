Nauwelijks bewijs voor een steekpartij, toch hoort Middelburger (19) celstraf tegen zich eisen

Nadat M. was aangehouden en enige tijd in een politiecel had gezeten, stelde de rechter-commissaris vast dat er niet al te veel bewijs was. Later oordeelde de uit drie rechters bestaande raadkamer ‘dat het niet waarschijnlijk was dat M. zou hebben gestoken.’ Kortom: vervolging leek weinig zinvol. Niettemin besloot het Openbaar Ministerie M. toch te vervolgen.

Het was kermis, die dag en avond in Goes. M. wilde het afgesloten kermisterrein op, terwijl er twee groepen Middelburgers en Vlissingers, zo’n veertig man, uit wilden. Binnen de kortste keren ontstond er een vechtpartij, waarbij M. werd aangevallen. De beveiliger sprong tussen de kluwen vechtersbazen en begon ‘aan capuchons te trekken’. M. lag op de grond, zag een mes liggen en overhandigde dat aan een beveiliger. Later bleek dat een beveiliger in de zij was gestoken. Enkele getuigen zouden hebben gezien dat M. met een mes zwaaide en stekende bewegingen had gemaakt. Niemand had hem de beveiliger zien steken en de beveiliger kon evenmin iemand aanwijzen.

Bloed

Bloed op het mes was van een wond op M.’s hand, en het DNA was niet alleen van hem, maar ook van de beveiliger die het mes had gekregen. Het bloed van de gewonde beveiliger was niet onderzocht. Ook de aanleiding tot de vechtpartij werd niet duidelijk. Het kon een oude ruzie of een drill-rap zijn geweest, maar ook dat ontkende M.

Zijn advocaat Sandra van Steenberge was duidelijk: zij eiste vrijspraak. Er was géén bewijs, van de overige vechtersbazen is er niemand aangehouden, iedereen had kunnen steken en dus er zijn zeker evenzoveel alternatieve scenario’s, argumenteerde zij.

Uitspraak over twee weken.