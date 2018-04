Nacht van Nieuwland viert jubileum

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - De Nacht van Nieuwland is jarig. Muziekvereniging ONDA houdt zaterdagavond voor het vijfde jaar op rij haar eigen show, geïnspireerd op de BBC Proms-concerten. De Nacht is inmiddels een begrip in het dorp.

De afgelopen vier jaar trok De Nacht van Nieuwland telkens weer een volle zaal. Met niet alleen publiek uit eigen dorp, maar ook van buitenaf. En ook dit jaar zijn de vooruitzichten goed met al zo'n 150 verkochte toegangskaarten. Volgens dirigente Cora Dellebeke (50) is de populariteit van de Nacht te danken aan de gevarieerde programmering. ,,We kiezen de muziek uit op de toegankelijkheid voor het publiek. Zo staan er dit jaar bijvoorbeeld nummers van Abba tot Mozart op het programma."

Maar het is niet alleen de muziek die het 'm doet, er is ook ruimte voor show en entertainment. In allerlei vormen. ,,Dit jaar heeft ons jeugdorkest onder andere een verhaal geschreven en daarbij muziek uitgezocht. Dat verhaal wordt tussen de muziek door voorgelezen." Met het bedenken van dat soort showelementen is Dellebeke is het hele jaar druk. "Ik zoek veel op internet. Met name op YouTube kijk ik naar wat andere orkesten bij optredens doen. Daar doe ik dan weer ideeën op voor ONDA."

Jubilaris

Voor de 80-jarige Piet Reijnoudt wordt het zaterdag een extra bijzondere avond. Hij is 70 jaar lid van de fanfare en daarmee ook meteen de oudste van de vereniging. Hij is altijd een trouw lid geweest. "ONDA is een stukje van mijn leven geworden. Een repetitie overslaan, daar doe ik niet aan, hoor. Ook op mijn verjaardag ben ik er altijd bij."

Over zijn mooiste moment in alle 70 jaar hoeft Reijnoudt niet lang na te denken. "Het topconcours in 1990 in Arnhem. Dat was geweldig. Wat een prachtdag, we hoorden gewoon bij de top van Nederland. Dat zal ik nooit vergeten."

Niet alleen als muzikant betekende hij veel voor de vereniging, ook nam hij in het verleden diverse bestuurstaken op zich. Zo was hij acht jaar secretaris en van 1971 tot 1991 voorzitter. Onder Reijnoudts voorzitterschap vonden grote veranderingen plaats. Zo was hij betrokken bij de oprichting van Jong ONDA, bij het invoeren van nieuwe uniformen en de oprichting van de Neuländer Musikanten, een Egerländerorkest waarin de leden in Tirolerdracht speelden.

Reijnoudts toewijding aan de vereniging werd eerder al beloond met een koninklijke onderscheiding en de titel erelid. En zaterdag komt daar dus dus weer een bekroning bij.

Ondanks zijn leeftijd is Reijnoudt ook nu niet te beroerd om wat extra taken voor de vereniging te verrichten. Zo beheert hij de muziekbibliotheek en doet hij verschillende hand- en spandiensten. En ook spelen doet hij nog altijd met veel plezier. "Het gaat nog best goed, maar ik merk wel dat ik ouder word. Een euphoniumpartij is best zwaar, dus solistische stukjes laat ik liever aan mijn buurvrouw over." Stoppen? Daar denkt hij nog niet aan. "Ik blijf zo lang ik kan."