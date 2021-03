Naast het bed van elke Zeeuw, staat een bed voor een toerist

Zweetvoe­ten maar wel een koude nek? Na verbouwing van de Oostkerk heb je daar geen last meer van

17 maart MIDDELBURG - Geen valse trek in de nek meer, of toiletbezoek in het pand naast de kerk. Een forse verbouwing moet de Middelburgse Oostkerk energiezuiniger en comfortabeler maken. Daarvoor moet de kerk wel vanaf oktober maanden dicht. ,,Pijnlijk, we zijn al zo lang gesloten”, zegt directeur Leo Hannewijk. Toch ziet hij de toekomst van de cultuurkoepel positief in.