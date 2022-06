Naam van Wilfred Vreeke ligt op ieders lippen tijdens Rit voor de Molukken: ‘Hij wordt zo gemist’

Wie je zaterdag ook spreekt van al die deelnemers aan die rit, de talloze vrijwilligers, buurtbewoner of mensen die komen kijken, vroeg of laat wordt de naam van Wilfred Vreeke wel genoemd. Hij is de initiatiefnemer van de Rit, die na een bezoek aan de Molukken besefte dat er geld nodig is om ervoor te zorgen dat een basisbehoefte als scholing van de jeugd daar moet worden ondersteund. Zelfs een niet-motorrijder als de zestigjarige Max Parinussa uit Amsterdam spreekt vol lof over dat initiatief van Wilfred Vreeke, die op 15 maart van dit jaar onverwacht overleed na het klussen in zijn tuin. ,,Hij wordt zo gemist.”