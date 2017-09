'Naaktzwemmen is blootgewoon'

Om het jubileum te vieren houdt de vereniging zondag een bijeenkomst voor leden en oud-leden in de brasserie van het Vrijburgbad in Vlissingen. Om 18.00 uur gaan de leden zwemmen en dan zijn ook niet-leden welkom om een keer mee te doen. Volgens Van Lieshout is dat zeker het proberen waard. ,,Het gevoel van naakt zwemmen is niet goed met woorden uit te leggen. Je moet dat gewoon een keer ervaren," vertelt hij.

Delta Natuur is in 1992 opgericht door naturisten die elkaar kenden van naturistencamping Zeelandia in Ritthem. ,,Deze mensen trokken de stoute schoenen aan en gingen praten met het voormalige Sportfondsenbad. Het was echt een sprong in het diepe, het was in die tijd een revolutionair idee", vertelt Van Lieshout. ,,Het zwembad was heel enthousiast en stelde hun drie baden en personeel beschikbaar voor de naaktzwemmers. Zo is Delta Natuur ontstaan."